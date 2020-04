Primeur in België: urnemuur in kerk van Sint-Martens-Bodegem bij Dilbeek

De inspiratie voor het columbarium komt uit Duitsland. Zowel de Sint-Kamilluskerk in Mönchengladbach als de Evangelische kerk in Alt-Duisburg, werden omgebouwd tot columbarium. Het koor van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem met het altaar blijft beschikbaar voor doopsels, huwelijken of begrafenissen. Het columbarium is niet voor onmiddellijk. De beschermde Sint-Martinuskerk is dringend aan restauratie toe. Het dossier wacht al sinds 2014 op goedkeuring van Vlaanderen. Pas na de restauratie kunnen de werkzaamheden voor het columbarium starten.