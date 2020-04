Opnieuw raketijsjes en frisco's aan huis: IJsboerke herstart na 8 jaar thuisleveringen door corona

Decennialang reden de kenmerkende oranje trucks van IJsboerke door de Vlaamse wijken, gevuld met frisco's en raketijsjes. "In 2012 zijn we gestopt met die thuisleveringen. Maar we hebben nog altijd trucks op de baan die leveren aan de horeca en woonzorgcentra", vertelt Jan Segers van IJsboerke op Radio 2 Antwerpen. "Door de coronacrisis hebben we een aantal van die koelwagens op overschot. Daarom hebben we deze week besloten om opnieuw te starten met thuisleveringen aan particulieren", zegt hij in "Start Je Dag". "Voorlopig rijden we enkel rond in de provincie Antwerpen. We zullen zien hoe dat loopt."