Björn Soenens: "Er is zelfs een Russisch vliegtuig met medisch materiaal onderweg naar de VS, dat zegt alles"

De manke gezondheidszorg dreigt zwaar overrompeld te zullen worden. "Alles komt bloot te liggen. Het is alsof Amerika onder de röntgenstralen moet en er allerlei gezwellen worden gevonden", zegt Soenens. "Er zijn te weinig bedden. Er zijn geen voorbereidingen getroffen. De epidemie slaat overal hard toe, maar zeker in een grote stad als New York waar iedereen dicht op elkaar woont. New York heeft 20.000 ziekenhuisbedden. In normale omstandigheden volstaat dat, maar in coronatijden vermoedt men dat er 60.000 bedden nodig zullen zijn. Er zijn nu al 11.000 mensen in het ziekenhuis door corona, en het is pas begonnen. De druk op de stad is enorm."