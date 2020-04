Sint-Truiden belt naar alle 80-plussers: "We doen een gezellige babbel en vragen waarmee we ze kunnen helpen"

In Sint-Truiden wonen 2375 senioren die ouder zijn dan 80 jaar. De stad belt hen nu in een belronde allemaal op. Ook de wijkagenten werken mee aan de bevraging. “Zo krijgen we voeling met wat er leeft in de stad en krijgen de mensen de extra aandacht die ze nodig hebben in deze moeilijke tijd. We willen tonen dat ze er niet alleen voor staan,” zegt Pascal Monette, schepen van eenzaamheid.