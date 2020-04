Stad Antwerpen verwijdert publieke barbecues definitief uit parken

In totaal stonden er 15 publieke barbecuestellen, verspreid over pleinen en parken in de stad. Maar vorig jaar werden er al 7 verwijderd, schrijft Gazet van Antwerpen. Die aan Park Spoor Noord bijvoorbeeld, die vaak werd gebruikt. Nu zijn ook de andere weggehaald. Er was geregeld overlast.

Mensen bleven er vaak tot laat in de nacht hangen en er bleven ook dikwijls etensresten achter. Dat is niet hygiënisch en niet in orde met de regels rond voedselveiligheid, zegt het stadsbestuur. Bovendien was er ook redelijk wat vandalisme.

De stad denkt wel aan alternatieven. Zo zou ze wel barbecuestellen willen uitlenen voor straatfeesten of andere evenementen. Maar gezinnen of groepjes vrienden kunnen daar wel geen beroep op doen.