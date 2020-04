Stad Leuven stimuleert gezinnen en senioren om te blijven bewegen met sportcoach en filmpjes

Zeker nog tot en met 19 april moeten we binnen blijven en mogen we enkel essentiële verplaatsingen maken. Tofsport, de sportdienst van de stad Leuven, wil samen met een sportcoach gezinnen en senioren ook '"in hun kot" laten bewegen. Daarom plaatsen ze drie maal per week voor beide doelgroepen video’s met beweegtips en oefeningen online.