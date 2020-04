Studenten verpleegkunde AP Hogeschool Antwerpen bieden ziekenhuizen hulp aan

Zo'n 400 studenten verpleegkunde van de AP Hogeschool in Antwerpen zijn momenteel bezig aan hun stage in een ziekenhuis. Maar ook anderen willen helpen nu het zo druk is door de coronacrisis, zegt Wim Lambrechts van de AP Hogeschool: "Onze studenten willen de helpende hand zijn op dit moment. Veel studenten zijn ook vrijwilligerswerk in ziekenhuizen aan het doen, los van hun stage."

Zorginstellingen gaan zelf ook aankloppen bij de hogeschool: "Ik word dagelijks gecontacteerd voor helpende handen. Wij hebben een soort van studentenpool, waar studenten zich voor kunnen opgeven, en die kunnen we vrij snel inzetten in de zorg."

Alleen de eerstejaars verpleegkunde doen momenteel geen stage omdat zij nog niet zo vertrouwd zijn met alle procedures rond corona.