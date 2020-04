Superzwaar zwart gat in centrum Melkweg begint wakker te worden

En dat is niet het enige spectrum, ook in andere golflengten is er een opflakkering geweest: verleden jaar zag de Keck telescoop op Hawaï in het nabij infrarood, het deel van het infrarode spectrum dat het dichtst bij zichtbaar licht ligt, Sagittarius A* op 13 mei gedurende twee uur 75 keer helderder worden dan gewoonlijk. Dat is dubbel zo helder als het vorige record. Nog verleden jaar vertoonde Sagittarius A* in totaal op drie nachten een verhoogde activiteit in het nabij infrarood, wat nog nooit eerder gezien was in de data die we hebben, volgens de onderzoekers die deze gegevens geanalyseerd hebben.

Voor 2019 zijn de data nog niet allemaal bekend, die komen dit jaar nog, maar uit korte berichtjes van verschillende astronomen blijkt alvast dat Sagittarius A* ook in 2019 erg actief is gebleven in het röntgenspectrum, zoals blijkt uit observaties met de Swift- en de ARTXC-telescopen.

De onderzoekers analyseerden al wel de gegevens van Swift en vonden 4 nieuwe opflakkeringen, het hoogste aantal dat ooit geobserveerd werd in een enkele campagne.

Duidelijk is dus in elk geval voor de onderzoekers dat de activiteit van Sagittarius A* sinds 2014 toegenomen is in verschillende golflengten van het elekromagnetische spectrum.