Ultraloper uit Massenhoven: "Al 1.090 kilometer gelopen binnen een straal van 8 kilometer rond mijn huis"

Een marathon is 42,195 kilometer lopen, een ultraloper doet er minstens 50. Alain Aerts uit Massenhoven is zo'n ultraloper en loopt die afstand 4 tot 5 keer per week, vertelt hij op Radio 2 Antwerpen. Ook nu we ons allemaal aan strikte maatregelen moeten houden om het coronavirus tegen te houden, blijft hij dat doen, al is het niet zoals vroeger: "Normaal lopen we in groep voor 20 of 30 kilometer en dan loop ik daarna alleen voort, maar nu doe ik alles alleen en dat maakt het wel zwaarder."