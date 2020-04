Universitair Ziekenhuis in Gent overladen met schenkingen en cadeaus: "We zijn ontzettend dankbaar"

"Sommige zaken gaan rechtstreeks naar ons magazijn, dan gaat het over bijvoorbeeld over professionele mondmaskers en handcrème. Alles wat met eten en drinken te maken heeft gaat via het voedingsmagazijn, zoals maaltijden van restaurants, paaseitjes en chocolade", vertelt Van Geyt, "Alle andere zaken zoals bloemen en cadeautjes gaan dan via mij en ons team. Het is heel veel en ik wil dan ook iedereen ontzettend bedanken voor alles wat we krijgen."