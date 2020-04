Recordverkoop aan telescopen bij volkssterrenwacht Urania: "Misschien hebben mensen wat meer tijd om naar boven te kijken"

De voorbije dagen kon je Venus zien staan aan de hemel. “Dat is die heel heldere ster in het Westen. De voorbije dagen stond de maan daar ook in de buurt en vormde dat een erg mooie samenstelling", vertelt Van den Broeck enthousiast. "In de ochtend kan je de planeet zelfs uitzonderlijk zien in de stad Antwerpen, wat toch een zeer fel verlichte regio is."

In de ochtend zie je nu ook een aantal andere planeten. “Jupiter bijvoorbeeld, maar ook Saturnus en Mars zijn te zien”, voegt Van den Broeck toe.