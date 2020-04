Van manillen tot kwissen: 15 spelletjes om samen online te spelen

Op café gaan is dezer dagen geen optie meer, gaan shoppen ook niet, net als een bezoekje bij familie of vrienden. Samen spelletjes spelen wel, en daar zijn meer mogelijkheden dan je denkt: ook online kan je samen met vrienden of familie uitdagen om een kaartje te leggen, te kwissen of de mooiste tekening te maken.

En dat is vaak niet eens zo ingewikkeld, je hoeft heus geen digitaal wonderkind te zijn om ze te spelen. Wat heb je nodig? Een internetverbinding en een app om met video te bellen zoals Skype, Google Hangouts, Zoom of FaceTime (via een iPhone).

Sommige toepassingen hebben meer opties dan andere, maar het basisprincipe is altijd hetzelfde: je belt elkaar op en speelt via de webcam. Test ze eens uit en kijk welke het beste werkt voor jou. "Videobellen" is trouwens niet bij alle spelletjes nodig, maar het maakt het spelen natuurlijk wel veel leuker