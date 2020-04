Er wordt opnieuw gewerkt in natuurgebied Het Vinne in Zoutleeuw

Er wordt al een tijd gewerkt in het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Het meer is drooggelegd om de bodem proper te kunnen maken. Maar de werken lagen stil sinds begin dit jaar omdat de bodem te nat was. Dankzij het droge weer van de voorbije weken kan er opnieuw gewerkt worden. Het saneren van de bodem is belangrijk om de diversiteit aan planten en dieren te garanderen. De grachten rond het meer zijn ondertussen proper gemaakt, en de komende weken gaan arbeiders de takken wegdoen die nog op de bodem liggen.