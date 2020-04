Bemiddelaars in Lommel zorgen ervoor dat gezinnen minder ruzie maken

Kathleen Trumpener is zo'n vrijwilligster. Ze is advocate van beroep en bemiddelt nu vrijwillig. “Ik probeer mensen gerust te stellen en de gemoederen te bedaren. Daarna bieden we ze perspectieven aan hoe ze met conflicten kunnen omgaan.” Als de lokale politie in Lommel vroeger een melding kreeg van een intrafamiliaal geschil, werd dat genoteerd of er werd een proces verbaal opgesteld. Vanaf nu wordt daarbij ook doorverwezen naar zo'n gezinsbemiddelaars waarmee ze contact kunnen opnemen.