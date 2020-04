Dit weekend tot 20 graden! Wat kun je doen bij mooi lenteweer zonder de maatregelen te schenden?

Wie een tuin, terras of balkon heeft, kan bij dit mooie lenteweer zijn groenste vingers bovenhalen. Het is nu het ideale seizoen om onkruid te wieden of nieuwe plantjes te planten. De meeste tuincentra en bloemenwinkels zijn gesloten, maar zoek online op of de winkel in je buurt niet thuis levert wat je nodig hebt om de lente naar je tuin te halen. Samen tuinieren kan ook een afwisselende activiteit met de kinderen zijn.



