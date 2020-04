Nu nog opletten voor vorstschade aan jonge planten, zondag mooie lentedag met 18 graden

In het weekend wordt het dan warmer en zonniger. "Zaterdag is er zon en wordt het zo'n 13 graden", zegt Deboosere. "Zondag wordt echt een zachte lentedag, met 18 graden of lokaal iets meer. Dan moet je er van genieten want maandag zijn er weer wolken met later kans op regen. Het is dan 16 graden."