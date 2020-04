Er is een wolf gespot in het Hallerbos: "Grapje!"

Dat lezen we op de Facebookpagina van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Maar het wolvenverhaal is niet waar. Het is een één aprilgrap, en het is ook een manier om mensen te wijzen op het belang van de natuur, zegt Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap: "We leven in bijzondere en ook moeilijke tijden. En we stellen vast dat er nu veel mensen gaan wandelen en dat er veel aandacht is voor de natuur. Mensen hebben de natuur nodig. We zien dat de maatschappij wat stil ligt, nu de economie op een lager pitje draait. En daardoor lijkt het dat de natuur wat meer haar plaats terugvindt in ons leven. Over enkele dagen breekt de lente helemaal door en krijgen we een explosie van natuur."