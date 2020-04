Woonzorgcentrum in Wichelen plaatst containers voor "coronapersoneel", dodentol neemt toe in woonzorgcentrum Sint-Gillis-Waas

De getroffen afdeling is volledig in quarantaine geplaatst. “We volgen de raad van het Agentschap Zorg en Gezondheid goed op, meer kunnen we niet doen. Eens het virus binnen zit, zit het binnen”, gaat De Rudder verder. “Het personeel heeft schrik om de mensen te verzorgen. Sommige personeelsleden zijn ook al ziek, het is een moeilijke taak.” Ook de bewoners en de familie van de bewoners zijn ongerust: “De bewoners die gezond zijn, hebben veel vragen, ook de familieleden zijn enorm bezorgd. Het is een vreselijke periode waar we door moeten, maar we moeten erdoor.”