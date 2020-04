Zaventem annuleert alle evenementen tot 30 juni: "We denken niet dat crisis voor de zomer voorbij is"

Burgemeester Holemans wil niet wachten op verdere richtlijnen van de federale overheid. Die zeggen dat evenementen voorlopig tot 19 april niet mogen doorgaan. "Maar we horen langs alle kanten, ook van virologen dat het veel langer gaat duren", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD). "Om de mensen niet nog meer tijd, energie én geld te laten verliezen, hebben we beslist om alle activiteiten van de gemeente te schrappen." En dat betekent ook geen jaarmarkt in juni. "Daar komen altijd gigantisch veel mensen op af, dat zou in deze tijden geen goed idee zijn." vervolgt de burgemeester.