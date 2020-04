Ziekenhuizen ongerust over kwaliteit geleverde mondmaskers: "Er zit rommel tussen"

Minister De Backer: "Het gaat over miljoenen maskers die geleverd worden. Het is natuurlijk onmogelijk om die één voor één te controleren, het gaat over serieuze staalnames. Maar het gaat heel vaak om heterogene loten, dat wil zeggen partijen van miljoenen maskers die uit verschillende fabrieken komen. Dan wordt bij elk lot wel bekeken of er een test gebeurt en alles in orde is. En als je spreekt over miljoenen maskers, dan kan je natuurlijk nooit uitsluiten dat er af en toe een partij is die niet in orde is. Maar daar hebben we nu ook een versterkte controle op gedaan, sinds we deze week nu ook testen kunnen uitvoeren in Belgische labo’s."