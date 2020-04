Jouw privégegevens zijn niet helemaal veilig bij videochat-apps Zoom en Houseparty

Houseparty is een andere, relatief oude videochat-app die plots enorm populair is geworden. Terwijl Microsoft Teams en Zoom gebruikt worden door bedrijven, is Houseparty vooral een favoriet onder jongeren. Een van de redenen daarvoor is dat je via de app ook samen games kan spelen. Niet toevallig, want Houseparty is sinds kort eigendom van Epic Games, de eigenaar van het waanzinnig populaire online game Fortnite. Houseparty werd alleen al de afgelopen weken 2 miljoen keer gedownload. Maar ook hier geldt: populaire apps zijn een gegeerd doelwit voor cybercriminelen.