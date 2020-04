12-jarige uit Kluisbergen schrijft boek in quarantaine: “Ik kreeg al felicitaties van Marc de Bel”

Of deze quarantaine nu een vloek of een zegen is, is voor iedereen verschillend. Maar jonge schrijver Arthur Simoens uit Kluisbergen heeft er in ieder geval alles uitgehaald wat erin zat. Op een paar dagen tijd heeft hij een volledig boek geschreven, en daarvoor kreeg hij zelfs felicitaties van jeugdschrijver Marc de Bel.