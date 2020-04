1513 Limburgers riskeren coronaboete

Het parket van Limburg wijst opnieuw op de noodzaak dat iedereen de gezondheidsrichtlijnen strikt navolgt. "Een veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving bereiken we in deze moeilijke tijd enkel wanneer iedereen zich houdt aan deze regelgeving en we samen zorgen voor kwetsbare personen. Alleen zo kunnen we het werk van onze dokters en ziekenhuizen verlichten", schrijft het parket van Limburg.

Wie zich toch niet houdt aan de richtlijnen kan een forse boete krijgen. Handelaars die een overtreding begaan riskeren 750 euro boete, particulieren 250 euro. Wie een zware overtreding begaat, zal zich via snelrecht voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het parket herinnert er ook aan dat de politie gebouwen mag binnenvallen zonder toelating van de bewoners, als dat nodig is om de gezondheidsmaatregelen te doen naleven.