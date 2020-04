90 procent van Brusselse hotels gesloten: "Herstel zal veel langer duren"

De hotels in Brussel zijn leeg. De enige hotels die nog open zijn, kunnen maar rekenen op een bezetting van 2 tot 5 procent en blijven open om bijvoorbeeld bemanningen van cargovliegtuigen of goederentreinen nog onderdak te bieden. De hotels die dicht zijn, doen beroep op technische werkloosheid, maar zitten evenwel nog met een vaste kost. Er moet namelijk een permanentie voorzien worden. "De permanentie wordt 24 uur per dag verzorgd door drie à vier mensen", legt Yves Fonck, voorzitter van de Brussels Hotel Association (BHA) uit. Op maandbasis is dat 20 tot 25.000 euro. Dat is voor bepaalde hotels al vrij problematisch, want er is geen omzet", verduidelijkt Fonck.