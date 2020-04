Hongarije, Polen en Tsjechië veroordeeld voor niet uitvoeren van Europese spreidingsplan voor migranten

Het spreidingsplan - dat dus uit twee aparte besluiten van de Raad bestond - was maar twee jaar geldig, tot september 2017. De veroordeling door het Hof is daarom in eerste instantie een formele kwestie. De Europese Commissie, die de drie landen voor het Hof had gedaagd, beslist nu over het gevolg dat aan het arrest gegeven wordt. Op basis van dit arrest kan ze bijvoorbeeld een nieuwe procedure bij het Hof starten om de drie landen tot een financiële sanctie te veroordelen. "Maar het kader waarin dit spreidingsplan actief was, is dus verstreken. Hoe dit nu verder moet worden aangepakt, lijkt dan ook voer voor juristen", luidt het bij het Hof.