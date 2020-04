Autistische Warre ervaart coronamaatregelen als iets positiefs: "Geen prikkels op bus of speelplaats."

Warre is een actieve jongen die nood heeft aan zijn vaste hobby’s. In het weekend gaat hij naar de Chiro en de zwemles en op woensdagnamiddag ontdekt hij samen met een clubje kinderen en volwassenen de natuur. “Een soort survivalactiviteit”, legt zijn mama uit. “Hij leert daar dingen zoals vuur maken en sjorren, vaardigheden die een impuls geven aan zijn zelfvertrouwen.” Verder houdt Warre van rust, gaat hij herrie uit de weg en vindt hij overbodige aanrakingen maar niets. “Onze avonturier draagt altijd korte broeken, ook in de herfst of in de winter.”