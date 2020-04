Bakker uit Izegem krijgt gelijk: "We mogen weer vroeger dan 7 uur open"

Een van de coronamaatregelen schoot in het verkeerde keelgat bij bakker Jan Dierickx Visschers uit Izegem. Bakkers kregen nieuwe openingsuren opgelegd: van 7.00 uur 's morgens tot 22.00 uur 's avonds. "Alsof een virus rekening zou houden met de tijd. Geen enkele bakker blijft zo laat open. Maar we willen wel vroeger open zijn. Veel mensen willen nog voor 7.00 uur brood komen kopen: politieagenten, zorgpersoneel, cipiers... "

Jan stuurde een mail naar de burgemeester van Izegem, de West-Vlaamse provinciegouverneur en minister van consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) uit Roeselare. "Via de burgemeester heb ik vernomen dat de minister me gelijk geeft. Ik vind dat een moedige beslissing van haar. Of de minister misschien broodjes bij mij komt kopen? Nee, maar ik ken haar dochter wel. Die voetbalt en ik ben trainer en scheidsrechter in het damesvoetbal."

Een van de komende dagen verschijnt het besluit van minister Muylle in het Belgisch Staatsblad. En dan mogen bakkers weer vroeger de deuren opendoen. "Dat is ook beter voor de volksgezondheid", zegt Jan nog. "Nu staat er voor 7.00 uur een file voor mijn deur. Gelukkig valt het weer mee tot nu toe. Maar als het zou regenen, is dat niet plezant voor de mensen. En dan zouden er misschien nog meer zieken zijn."