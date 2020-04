Vrachtwagenchauffeur uit Retie siert Vlaamse wegen in bedankingscampagne “Helden van hier”

Leysen is best wel trots dat hij op een affiche staat en vindt het fijn dat er ook aan vrachtwagenchauffeurs wordt gedacht. “Het spreekt voor zich dat de zorgmedewerkers dagelijks in het nieuws komen, maar zonder transport staat alles letterlijk stil. Wij leveren bijvoorbeeld de mondmaskers of brengen eten naar de winkels”, legt hij uit.

Op de affiches staat “Aan alle helden: bedankt!” Dat vindt Leysen erg toepasselijk. “Dat zegt eigenlijk alles. Daarmee bedoelen ze niet alleen de mensen of sectoren die zijn afgebeeld op de affiches, maar iedereen die het land mee rechthoudt.”