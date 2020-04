Bejaarde vrouw door voorbijganger gered uit brandende woning in Bekkevoort

Aan de Staatsbaan in Bekkevoort, in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E314, is er gisterenavond een zware brand uitgebroken in een woning. De bewoners konden tijdig gered worden en dit door de hulp van een voorbijganger. "In de woning woont een vrouw samen met haar bedlegerige moeder van 85 jaar", vertelt waarnemend burgemeester Benny Reviers (sp.a). "Toen de vrouw haar moeder zelf niet kon redden is ze naar buiten gelopen en heeft ze op straat een auto doen stoppen. Samen met de chauffeur probeerde ze vrouw haar moeder te redden. Toen ook de politie er was, is dat gelukt."