Bloemencorso Loenhout in gedrang: "Door corona missen we miljoenen Nederlandse dahlia's"

"Voor onze Loenhoutse bloemencorso hebben we 4 miljoen dahlia's nodig. Die geplukte bloemen blijven maar drie dagen vers. Daarom hebben we al jaren een uitwiselingssysteem met andere corso's in Nederland", zegt Verschraegen. "De dahlia's beginnen te bloeien vanaf begin augustus en dan gaan we ook plukken. De versgeplukte bloemen gaan dan week na week naar de plek waar op dat moment een corso uitrijdt. Zo krijgen wij begin september vanuit andere gemeentes heel wat bloemen voor de Loenhoutse praalwagens. En daar wringt het schoentje", zegt Verschraegen. "Van de zes grote bloemencorso's zijn er al zeker vier afgelast. Ook die van Zundert net over de grens. Dat is de grootste van Europa en zowat onze zustercorso. Wij vrezen dat er van die kant geen dahlia's naar Loenhout komen dit jaar. En dat is een ramp."