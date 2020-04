Bombardement in Mortsel digitaal herdacht door coronamaatregelen

Daarom vindt burgemeester Broeckx het belangrijk om die gebeurtenis jaarlijks te herdenken. “De laatste jaren hadden we veel moeite gedaan om de laatste overlevenden en hun families, waaronder de kinderen en kleinkinderen, samen te brengen. We hadden ook extra aandacht voor jongeren. We probeerden hen samen te krijgen om deze gebeurtenis te herdenken”. De coronamaatregelen strooien nu roet in het eten. Omdat alle samenkomsten in groep verboden zijn, kan ook de herdenkingsplechtigheid niet doorgaan.

Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de herdenking online te organiseren. Op zondag 5 april om 11 uur zullen er verschillende video’s gepost worden met toespraken, maar ook met getuigenissen van mensen die er 77 jaar geleden bij waren. De burgemeester gaat op dat tijdstip op zijn eentje ook een bloemenkrans leggen aan de gedenksteen op de begraafplaats. “Dat gaat eenzaam zijn, maar ook in coronatijden mogen we die vele slachtoffers niet vergeten”, aldus Broeckx.