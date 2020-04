Is Hongaarse corona-aanpak de druppel? CD&V ondertekent oproep om partij van premier Orbán uit EVP te zetten

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft geen al te goede reputatie in de Europese Volkspartij. Zijn Fidesz-partij werd in maart 2019 geschorst (in februari van dit jaar werd die schorsing verlengd) omdat het beleid van de Hongaarse regering niet strookt met Europese fundamentele waarden als de rechtstaat, een vrije pers en academische vrijheid.

De schorsing houdt in dat Fidesz uitgesloten wordt van alle EVP-bijeenkomsten en ook niet in aanmerking komt voor politieke posten binnen de Europese Volkspartij. De verkozenen van Fidesz blijven wel in de EVP-fractie zitten in het Europees Parlement.

Dertien partijen uit de EVP roepen nu echter op om Fidesz definitief uit de EVP te knikkeren. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar EVP-voorzitter Donald Tusk (zie afbeelding onderaan in dit artikel), de voormalige voorzitter van de Europese Raad, die in zijn vorige functie Hongarije geregeld op de korrel nam. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens en CDH-voorzitter Maxime Prevot hebben de brief ondertekend. CD&V stond eerder ook al achter de schorsing van Fidesz.