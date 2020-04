Damiaaninstituut Aarschot zoekt materiaal om plastic gezichtsmaskers te maken

Het was Lieven Scheire die de leerkrachten van het Damiaaninstituut in Aarschot ertoe aanzette om de gezichtsmaskers te maken. Op 25 maart deed Scheire in 'Vandaag' op één een oproep aan bedrijven met een industriële laser in huis om er plastic gezichtsmaskers mee te maken. "Een collega van me hoorde dit en is meteen in actie geschoten", vertelt leerkracht Wim Van de Staey van het Damiaaninstituut. "Onze school heeft zo'n industriële laser voor de technische richtingen. Binnen de kortste tijd hebben verschillende leerkrachten zich als vrijwilliger opgegeven en zijn we begonnen met de productie van de maskers."

"Het zijn voor alle duidelijkheid geen mondmaskers", vertelt Wim aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Het gaat om plastic gezichtsmaskers die het hele gezicht beschermen tegen rondzwervende lichaamsdruppels die vrijkomen bij bijvoorbeeld niezen. De maskers worden vooral gebruikt door de zorgsector. Face shields worden ze ook wel genoemd."