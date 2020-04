"De avond is ongemak" van Marieke Lucas Rijneveld haalt shortlist International Man Booker Prize 

“De avond is ongemak” van Marieke Lucas Rijneveld is een van de zes overgebleven romans voor de International Man Booker Prize 2020. Dat heeft de jury van de prestigieuze internationale prijs bekendgemaakt. Een Nederlandse roman op de shortlist: dat is nog nooit eerder gebeurd. De debuutroman van Rijneveld verscheen in januari 2018 in Nederland en werd een van de best verkochte literaire romans van het jaar. De Britse uitgeverij Faber & Faber publiceerde het boek vorige maand onder de titel “The Discomfort of Evening”.