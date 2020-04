Derde schakelzorgcentrum in Limburg komt in Lummen

In een schakelzorgcentrum worden coronapatienten opgenomen die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar die nog niet naar huis kunnen. In Lummen wordt het oud gebouw van woonzorgcentrum Het Meerlehof klaargestoomd om vanaf maandag open te gaan. "Eind vorig jaar hebben we een nieuw woonzorgcentrum in gebruik genomen, en toen zijn de bewoners verhuisd naar het nieuwe gebouw", zegt burgemeester Luc Wouters. "Het oude gebouw met 80 bedden moet maandag klaar zijn om patiënten te ontvangen."