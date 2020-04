Europese Commissie stelt nieuwe maatregelen voor: "Elke euro moet nu naar de strijd tegen corona gaan"

De verspreiding van het nieuwe coronavirus treft niet alleen de volksgezondheid, ook de economie in alle Europese lidstaten krijgt het zwaar te verduren. Verschillende landen hebben daarom maatregelen genomen om werknemers en zelfstandigen te beschermen tegen volledige werkloosheid, door bijvoorbeeld een systeem van werkduurvermindering in te voeren. Daardoor lopen de overheidsuitgaven wel op.

Lidstaten die dat nodig hebben, zouden daarom volgens een nieuw voorstel van de Commissie goedkoop geld kunnen lenen om de gevolgen van die maatregelen op de begroting op te vangen. De Europese Commissie wil daarvoor een noodfonds van in totaal 100 miljard euro ter beschikking stellen. "Dit kan de gevolgen van de recessie verzachten. Mensen verliezen hun baan niet. Het zorgt ervoor dat bedrijven opnieuw aan de slag kunnen met vernieuwde kracht. Dit is Europese solidariteit in actie", zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie.

De Commissie benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat, in tijden van uitzonderlijke crisis. Ook tijdens de grote financiële crisis werd al eens zo'n noodfonds opgericht.