West-Vlaamse gouverneur Decaluwé: "Verschillende controles richting kust tijdens paasvakantie"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) riep gisteren in "Het Journaal" al op om de maatregelen te blijven volgen, ook al wordt het mooi weer. "Als er inbreuken zijn - denk aan de lockdownfeestjes of het mensen die met het mooie weer allemaal samen in het park gaan zitten - zien we dat twaalf dagen later in de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers. Doe het misschien niet voor jezelf, maar wel voor de mensen die je graag ziet."