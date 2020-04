Fontein station Halle wordt vernieuwd met blikvanger

De afgelopen weken is de fontein op het Stationsplein van Halle al ontmanteld. Ze verdwijnt niet maar wordt helemaal opgeknapt. Dat is nodig, want de voorbije jaren gingen heel wat pompen stuk. Vorig jaar bleek na een controle bijvoorbeeld de helft van de zestien pompen die water spuiten stuk te zijn. Tegen de zomer moet dat probleem opgelost zijn, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a.) "Of dat was aanvankelijk toch het plan. Door de coronacrisis durf ik het niet met zekerheid te zeggen, maar we blijven hopen".