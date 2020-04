Gebrek aan mondmaskers verontrust Kamer: "Applaus voor helden, maar helden hebben angst"

Mondmaskers: het houdt velen van ons bezig in deze coronatijden. Er is niet alleen de vraag over het nut ervan, maar vooral het feit dat veel mensen uit de zorgsector blijven klagen over het tekort eraan. "Ik wil eraan herinneren dat er een tekort is op de wereldmarkt, niet alleen in België", aldus premier Sophie Wilmès (MR), die zegt dat er een prioriteitenlijst is opgesteld, met voorrang voor het medisch personeel.

