Geen mondmaskers van de federale overheid? Dan doet Glabbeek het zelf

Onbegrijpelijk vindt Reekmans. Hij heeft nu al 3500 maskers en 8000 handschoenen: "Dat is meteen gelukt via de leverancier van de apotheek en de supermarkt in het dorp. Op twee dagen tijd hebben we de maskers en de handschoenen gekregen. We gaan er meteen naar de politiezone Hageland brengen. Het gaat om de juiste maskers, die echt beschermen. Het kost ons 10 000 euro. Maar we kunnen daar niet op blijven wachten. De andere mondmaskers gaan naar thuisverplegers, kinesisten, huisartsen en medewerkers van het rusthuis. Ik begrijp echt niet waarom dat zo lang duurt in Brussel. Het gaat hier om een betrouwbare leverancier die zijn diensten al had aangeboden bij Volkgezondheid, maar zonder reactie. Het is echt nodig en de investering waard, zonder eerstelijnshulp valt alles in elkaar. Zeker ook onze politiemensen moeten maskers dragen."

Ook buurgemeenten Lubbeek en Bierbeek zorgen zelf voor mondmaskers.