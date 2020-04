Geen gewone begrafenis, maar wel troost van een gedicht voor de slachtoffers van Covid-19

Heradem (voor R.)



Als vissen in een kom draaien we rond

in de kamer. De dagen glijden van ons af.

Dagen waarmee niets valt aan te vangen.



Dagen van verteverlangen, dagen die ijlen als kinderstemmen

geurend naar gras buitelend ons onderdompelend

in al dat blauw dat nooit vreemder helder was.



We verbergen ons in handschoenen,

respecteren de karretjesregel. Raken

onze gezichten zo weinig mogelijk aan.



Onze handen hunkeren naar huid

en wassen. Want water is adem.

Als hengels hangen de gordijnen stil in de zon.



We verlaten de kamer, komen snel terug.

De kat zit ons onschuldig aan te staren.

Iets glimt en spartelt naast de kom.



Heradem, roepen we, heradem. Maar het snakt,

wentelt zich, gekromd. De hele kamer

draait zich rond jou, om en om.