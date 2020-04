Genetische informatie uit 800.000 jaar oude tand werpt licht op menselijke stamboom

De onderzoekers gebruikten massaspectrometrie, een techniek waarmee men in zeer kleine hoeveelheden van chemische en biologische mengsels isotopen, moleculen en complexen van moleculen kan identificeren, kwantificeren - tellen - en analyseren.

Die methode wordt paleoproteomica genoemd, oude proteomica, naar het proteoom. Zoals het genoom al de genetische informatie is van een organisme, zo wordt het proteoom gevormd door alle proteïnen - eiwitten - van een organisme of een deel van een organisme. De methode is ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen en ze laat wetenschappers toe moleculaire bewijzen terug te vinden die veel verder teruggaan in de tijd dan tot nu toe mogelijk was, en zo de menselijke evolutie nauwgezet te reconstrueren.

"Veel van wat we tot hiertoe weten is gebaseerd ofwel op de resultaten van de analyse van oud DNA, of op waarnemingen van de vorm en de fysieke structuur van fossielen. Omdat DNA in de loop van de tijd chemisch aftakelt, is het oudste menselijk DNA dat tot nog toe teruggevonden is, niet ouder dan zo'n 400.000 jaar", zei Enrico Cappellini, geassocieerd professor aan het Globe Instituut van de Universiteit van Kopenhagen en de belangrijkste auteur van de nieuwe studie.

"Nu laat de analyse van oude proteïnen met massaspectrometrie ons toe die beperkingen te overstijgen", zo zei hij.

"Deze studie is een opwindende mijlpaal in de paleoproteomica", zei Jesper Velgaard Olsen. "Met de allernieuwste massaspectrometrie leggen we de sequentie van de aminozuren vast in de overblijfselen van proteïne in de tandglazuur van Homo antecessor. We kunnen dan de oude proteïne-sequenties die we aflezen, vergelijken met die van andere hominini, bijvoorbeeld neanderthalers en Homo sapiens, om vast te stellen hoe ze genetisch met elkaar verwant zijn."

Velgaard Olsen is mede-auteur van de studie, professor aan de Universiteit van Kopenhagen en hij werkt al tien jaar nauw samen met Cappellini.

"Ik kijk er echt naar uit om te zien wat paleoproteomica in de toekomst nog zal onthullen", zo besloot Cappellini.

Om de studie van de menselijke evolutie met paleoproteomica de komende jaren voort te zetten, is onlangs het door de Europese Unie gefinancierde 'Palaeoproteomics to Unleash Studies on Human History (PUSHH)' opgericht, dat geleid wordt door Cappellini.

De studie van de Deense, Britse, Spaanse en Georgische onderzoekers is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Københavns Universitet.