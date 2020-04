Gent laat achtergelaten fietsen staan: “We willen mensen die nu thuisblijven niet onnodig straffen”

“We willen de mensen die thuisblijven niet onnodig straffen”, legt Stijn Lewyllie van de Gentse Fietsambassade uit. "Normaal halen we fietsen die niet meer gebruikt worden, zogenoemde weesfietsen, regelmatig op. Maar veel mensen die niet vast in Gent wonen, moeten nu thuisblijven. We willen hen niet in de problemen brengen, daarom laten we de fietsen staan."

Niet alleen op straat in de ruim 20.000 fietsparkeerplaatsjes blijven de fietsen staan. “Ook onder en rond het Sint-Pietersstation en in de fietsenstallingen van de universiteit en hogescholen, blijven de fietsen staan. Hoe lang de controles uitblijven, hangt natuurlijk af van de coronamaatregelen", aldus Lewyllie. "Als we terug gaan controleren, gaan we dat ook duidelijk aankondigen."

Fietsen die het verkeer hinderen of op een werf staan, worden wel weggehaald. Die fietsen worden dan langer bijgehouden zodat de eigenaar de tijd heeft zijn fiets op te halen.