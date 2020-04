Gentse moskeeën willen coronapatiënten opvangen als ziekenhuizen met plaatsgebrek kampen

De koepel van moskeeën mag dan al met een eigen hulplijn starten, toch wil dat niet zeggen dat de Marokkaanse en Turkse gemeenschap minder goed geïnformeerd is over de maatregelen die genomen worden tegen het coronavirus. “We doen dit gewoon zodat mensen met al hun vragen bij ons terecht kunnen”, klinkt het. Toch werd vorige week hier en daar beweerd dat de Turkse gemeenschap te laks omgaat met de maatregelen. Die beweringen kwamen er nadat duidelijk werd dat er in Limburg opvallend meer coronabesmettingen zijn dan elders in Vlaanderen. Volgens sommige mensen zou dat te maken hebben met de grote Turkse gemeenschap daar. Dokter Ercan Cesmeli van het AZ Sint-Lucas in Gent weerlegt die beweringen: “Ik ben heel erg geschrokken van die beweringen en heb dan ook in Gent even nagevraagd of het klopt dat de Turkse gemeenschap minder betrokken is. Maar dat klopt niet.”