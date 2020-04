Grieks opvangkamp voor asielzoekers in quarantaine na vaststelling corona

Tientallen bewoners van het kamp in Ritsona, zo'n 70 kilometer ten noorden van Athene, werden getest nadat twee dagen geleden was gebleken dat een vrouw uit het kamp besmet was met het coronavirus. Dat was vastgesteld nadat ze was bevallen in een ziekenhuis in Athene.



Binnen en buiten het kamp werd gezocht naar mensen met wie de vrouw contact had gehad. Van de 63 in het kamp geteste personen bleken er 20 te zijn besmet met het coronavirus, hoewel ze nog geen symptomen vertoonden. Alle asielzoekers in Ritsona (het gaat om honderden mensen) zullen nu een test ondergaan.

