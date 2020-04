Het wordt warmer weer, dus opgepast voor de teken

"De daling in 2019 komt wellicht door de weersomstandigheden van vorig jaar", zegt onderzoekster Katrien Tersago. "Teken gedijen het best in warmer, vochtig weer. Ook het aantal lichturen per dag is belangrijk. Te warm en te droog weer zorgt ervoor dat ze zullen uitdrogen. Dan kruipen ze weg in de begroeiing of in een humuslaag en wachten andere weersomstandigheden af."

Teken kunnen de ziekte van Lyme of Borreliose veroorzaken maar de kans op besmetting na een tekenbeet is eerder beperkt. "Slechts 14 procent van de teken is geïnfecteerd en de kans op overdracht is zeer klein", zegt Tersago. "Wanneer er wél overdracht is, krijgt een deel van de mensen ook antistoffen. Het risico om echt ziek te worden na een tekenbeet is slechts 1 à 3 procent."