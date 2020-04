Hoogbegaafde kinderen van Gentse school krijgen wél nieuwe leerstof aangeboden tijdens coronacrisis

“Het herhalen van leerstof is geen goed idee voor kinderen die hoogbegaafd zijn omdat dat voor verveling zorgt”, gaat Coorens verder. “Alle ouders en leerlingen staan achter onze aanpak. We willen onze leerlingen tijdens deze periode voornamelijk trainen in planvaardigheden. Zo hebben we twee deadlines per week die de kinderen moeten behalen. De leerkrachten bieden het nieuwe lesmateriaal aan via digitale kanalen. De leerstof loopt eigenlijk gewoon door. En ook na de paasvakantie staan er weer testen op het programma. Die zijn wel een beetje aangepast. We gaan nu vooral vaardigheden testen in de plaats van kennis.”