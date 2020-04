Hotel in Aalst vangt coronapatiënten op: “We zijn het eerste hotel in de regio dat dit doet”

“Wij zijn het eerste hotel in de regio dat dit doet”, vertelt Yves Fonck, vice president van Accorhotels België en Luxemburg. “Er zijn hier 78 bedden aanwezig. Het hotel is geschikt omdat de vloerbekleding parket is. Parket is de ideale vloerbekleding om patiënten met corona op te vangen. Het hotel wordt ter beschikking gesteld zonder eigen personeel. Het verplegend personeel zal hier de verzorging van de patiënten op zich nemen. Het gaat dan om patiënten die uit de ziekenhuizen worden ontslagen, maar nog niet helemaal klaar zijn om naar de thuisbasis te gaan.”

In het hotel zullen niet alleen mensen uit Aalst terecht kunnen, ook coronapatiënten uit regio Ninove en Geraardsbergen kunnen er uitzieken. Er werd nu alvast voor het Ibis-hotel gekozen, mogelijk komen er als dat nodig is ook elders in Aalst nog zorgschakelhotels bij.