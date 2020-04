Italianen en Spanjaarden lijden ook financieel onder coronacrisis: "Veel mensen hebben nu géén inkomen"

Een groot probleem in Zuid-Italië en elders in Zuid-Europa, is dat een deel van de economie draait op zwartwerk. Volgens cijfers uit 2016 geldt dat in Italië voor meer dan 27 procent van de economie. In Griekenland is de "schaduweconomie" met meer dan 30 procent zelfs nog sterker vertegenwoordigd.

Wie niet officieel geregistreerd is als werknemer, kan nu geen beroep doen op uitkeringen of premies van de overheid. Het gaat vooral om mensen die werken in de horeca, als huishoudhulp of seizoensarbeider in de landbouw of het toerisme, maar die door de coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten.