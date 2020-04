Jeugdwerk Kras levert spelpakketten aan huis bij 600 kinderen in armoede

Normaal organiseert Jeugdwerk Kras in Antwerpen allerlei activiteiten voor kinderen. Daar zijn er ook heel wat bij die in armoede leven. Ook zij hebben nood aan ontspanning, maar heel veel gezinnen hebben thuis geen spel- of knutselmateriaal en ook geen computers of tablets en internet. Daarom zal Kras nu elke week bijna 600 spelpakketten gaan leveren bij kinderen in armoede.

"Er zitten spelletjes in en opdrachten, één voor elke dag van de week", zegt Dieter Daniëls van Jeugdwerk Kras. Maar dat is niet alles: "Ook al het materiaal dat ze nodig hebben, zoals scharen, lijm, kleurpotloden, papier,... Want de kinderen voor wie die pakketten bedoeld zijn, hebben ook die basisbenodigheden niet in huis. We hebben al gemerkt bij andere activiteiten die we organiseren, dat die groep altijd achterblijft. Daarom willen we hier nu specifiek op inzetten."

Woensdag is de eerste lading verdeeld. De jeugdwerking denkt er ook aan om pakketten te verkopen. Met de opbrengst kunnen dan pakketten voor arme gezinnen betaald worden.